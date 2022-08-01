Внаслідок зіткнення з Daewoo Lanos у автомобіля ВАЗ практично повністю розтрощена передня частина

На Рівненщині 60-річний водій ВАЗ, якому стало зле на кермом, спричинив аварію з Daewoo Lanos. Внаслідок зіткнення водій отримав черепно-мозкову травму, а його 59-річна пасажирка – перелом ключиці. З її слів, чоловік під час поїздки втратив свідомість за кермом.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, аварія сталась близько 13:00 у неділю, 31 липня. На трасі «Київ-Чоп» неподалік села Ситне Крупецької громади зіткнулись автомобілі ВАЗ та Daewoo Lanos.

«Слідчо-оперативна група встановила, що водій автомобіля ВАЗ, 60-річний житель міста Нетішин Хмельницької області, виїжджаючи із села Ситне, не впорався із керуванням і допустив зіткнення із зустрічним автомобілем Daewoo Lanos під керуванням 32-річного жителя Харкова», – повідомляє обставини ДТП поліція.

Унаслідок ДТП пасажирку автомобіля ВАЗ затисло в салоні. Жінку звільнили працівники ДСНС, які також працювали на місці аварії, повідомляють у прес-службі установи.

Водія ВАЗ із закритою черепно-мозковою травмою та його 59-річну пасажирку із переломом ключиці доправили в Радивилівську центральну районну лікарню. Зі слів пасажирки, під час руху 60-річному водію стало зле, внаслідок чого він втратив свідомість.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило травми). Обидва автомобілі вилучили на спецмайданчик. За попередньою інформацією, обидва водії були тверезими, втім, для більш точних висновків у них відібрали зразки крові.