Від удару вантажівка Renault Magnum перекинулась, а водій випав з салону і загинув

Неподалік міста Острог на Рівненщині 40-річний водій фури в'їхав у блокпост. Внаслідок удару його відкинуло на зустрічну смугу, де він зіткнувся з ще однією вантажівкою, яка перевозила зерно. 36-річний водій вантажівки випав з салону і загинув під колесами. Також у ДТП постраждав припаркований на узбіччі легковик, щоправда, у момент аварії в салоні нікого не було.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, ДТП сталась близько 22:30 у п'ятницю, 29 липня, на трасі «Городище-Рівне-Старокостянтинів» у селі Вельбівно.

За попередньою інформацією, 40-річний мешканець Хмельницької області, який був за кермом автомобіля Volvo, проігнорувавши вимоги дорожніх знаків «Обмеження максимальної швидкості» та «Стоп», не дотримався правил проїзду блокпостів та в’їхав у бетонну конструкцію.

«У результаті удару вантажівка виїхала на зустрічну смугу руху, де відбулося зіткнення із автомобілем Renault Magnum під керуванням 36-річного жителя Тернопільської області. Унаслідок зіткнення вантажівка Renault, яка перевозила зерно, перекинулась, а водій випав із салону та потрапив під колеса автомобіля Volvo. Від отриманих травм водій вантажівки загинув на місці», – повідомляє поліція.

Винуватця ДТП госпіталізували до лікарні, де у нього попередньо діагностували множинні рани живота та осаднення попереку. Крім того, в ДТП було пошкоджено ще й легковик Ford, який був припаркований на узбіччі. На момент аварії в машині нікого не було.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років ув'язнення.