Мотоцикліст на швидкості з'їхав у кювет та зіткнувся з деревом

У селі Плоска на Рівненщині внаслідок ДТП загинув 16-річний мотоцикліст. Відомо, що він не мав посвідчення водія і їхав без мотошолома на позиченому мотоциклі. В якийсь момент він не впорався з керуванням і на швидкості в'їхав у дерево. Врятувати юнака не вдалось.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, аварія сталась близько 21:00 у неділю, 24 липня. В селі Плоска Рівненського району 16-річний місцевий мешканець, який їхав за кермом мотоцикла Musstang MT, не впорався з керуванням і на швидкості з'їхав у кювет, де зіткнувся з деревом.

Травми хлопця виявились несумісними з життям, він загинув. Відомо, що юнак не мав посвідчення водія, був без шолома, а мотоцикл взяв у товариша.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть).

У поліції також закликають дотримуватись правил дорожнього руху, аби уникнути подібних аварій.

«Пам'ятайте: керувати мотоциклом дозволяється після досягнення 16-річного віку. Особи, які керують мотоциклом, повинні мати посвідчення на право керування ним. Під часу руху мотоцикла на водієві та пасажирові обов’язково мають бути застібнуті шоломи. Не можна перевозити на задньому сидінні дітей або осіб, зріст яких менший за 145 см», – застерігають у поліції.