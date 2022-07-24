Мотоцикл в'їхав у автомобіль Land Rover на зустрічній смузі

На Рівненщині в ДТП загинули двоє братів, які разом їхали на мотоциклі. На сільській дорозі старший брат, який був за кермом, виїхав на зустрічну смугу та спричинив зіткнення з позашляховиком Land Rover. Внаслідок аварії загинув сам 23-річний мотоцикліст та його 15-річний брат.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, аварія сталась близько 18:00 у неділю, 24 липня, між селами Глинне і Дубно Березнівської громади.

«23-річний мешканець села Глинне – водій мотоцикла, який не був зареєстрований у законному порядку, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення із автомобілем Land Rover під керуванням 44-річного жителя Дубенського району», – йдеться у повідомленні.

Внаслідок ДТП мотоцикліст та його 15-річний рідний брат отримали травми, несумісні з життям. За зовнішніми ознаками, водій автомобіля був тверезий. У нього відібрали біологічні зразки для аналізів.

Наразі справу кваліфікують за ч. 3 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть двох осіб).