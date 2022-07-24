Зупинити порушника вдалось на вулиці Чорновола у Рівному, де водій допустив лобове зіткнення з авто поліції

У Рівному 36-річний водій під час втечі від поліції пошкодив п'ять автомобілів, три з яких – службові поліцейські авто. Чоловік втікав від правоохоронців 35 кілометрів. Зупинився він лише після лобового зіткнення з автомобілем Skoda Rapid. Внаслідок удару травми отримав 27-річний поліцейський. Водій так і не зміг пояснити правоохоронцям, чому від них втікав. Натомість його сусіди повідомили, що останнім часом чоловік поводив себе неадекватно. Чи осудний чоловік, з'ясує судово-психічна експертиза.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, зранку в неділю, 24 липня, до правоохоронців звернулась мешканка села Буща Рівненського району. Вона поскаржилась на малознайомого чоловіка, який приїхав до її господарства і погрожував вночі спалити будинок. З її слів, чоловік поводився неадекватно та агресивно.

На місце виїхав екіпаж сектору реагування патрульної поліції, але на моменту приїзду чоловік вже втік. Жінка повідомила, що він поїхав на автомобілі Sloda Octavia.

За декілька хвилин патрульні побачили цей автомобіль в селі Озерко. Втім, водій проігнорував вимогу правоохоронців зупинитись. Також він не зупинився на вимогу ще одного екіпажу поліції в селі Здовбиця. Тож на переслідування втікача зорієнтували всі екіпажі поліції. Зупинити його вдалось вже у Рівному, після 35 км переслідування.

«При спробі заблокувати рух легковика Skoda Octavia у Рівному, його керманич спочатку допустив бокове зіткнення із службовим авто Renault Duster, а потім, не зупиняючись, — із Mitsubishi Outlander, що стояв на дорозі із ввімкненими проблисковими маячками. Продовжуючи рух уже на вулиці В’ячеслава Чорновола водій легковика допустив лобове зіткнення із поліцейським авто Skoda Rapid, водію якого вдалося зупинити порушника», – описують обставини інциденту в поліції.

Внаслідок ДТП постраждав 27-річний старший сержант поліції. Його із закритою черепно-мозковою травмою, множинними гематомами та осадженнями госпіталізували до лікарні.

Виявилось, що за кермом Skoda був 36-річний житель села Залісся Рівненського району. Він не травмувався та відповідно до освідування був тверезий.

«Чому так зухвало себе поводив, поліцейським пояснити не зміг. Натомість, сусіди розповідають, що неадекватну його поведінку помітили після автопригоди, в яку потрапив чоловік, будучи за кордоном», – йдеться у повідомленні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило травми середньої важкості). За скоєне водієві загрожує штраф до 85 тис. грн.