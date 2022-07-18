Внаслідок зіткнення з Toyota Land Cruiser автомобіль ВАЗ зазнав критичних ушкоджень

На Рівненщині 29-річний втікач зі смертельної аварії після доби розшуку сам прийшов до поліції. Відомо, що аварію він спричинив ввечері 16 липня. Тоді, перебуваючи за кермом Toyota Land Cruiser, він зіткнувся з ВАЗ. 39-річний водій легковика отримав важкі травми і згодом помер у лікарні. Натомість винуватець аварії покинув своє авто і втік з місця.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, аварія сталась ввечері у суботу, 16 липня. На перехресті в селищі Володимирець водій Toyota Land Cruiser не надав перевагу в русі та допустив зіткнення з ВАЗ Lada Priora, за кермом якого був 39-річний місцевий мешканець.

Внаслідок зіткнення водій ВАЗ отримав важкі травми і наступного дня помер у реанімаційному відділенні. Натомість винуватець аварії покинув свій автомобіль та втік з місця. У салоні поліція знайшла документи і встановила, що до ДТП може бути причетний 29-річний місцевий мешканець. Правоохоронці розпочали його пошуки.

У понеділок, 18 липня, винуватець аварії сам прийшов до відділення поліції разом зі своїм адвокатом. «На підставі зібраних доказів, зокрема, показів свідків, які вказують, що того вечора 29-річний чоловік сів за кермо після вживання алкоголю, а також відео з камер спостереження, слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 286-1 ККУ», – йдеться у повідомленні.

За скоєне 29-річному жителю Володимирця загрожує від п’яти до десяти років позбавлення волі.

Як повідомила згодом прес-служба прокуратури, суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Відомо, що чоловік визнав причетність до ДТП, але будь-які покази давати відмовився.