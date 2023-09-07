ВАЗ Lada Priora зазнав значних ушкоджень, а 39-річний водій наступного дня від травм помер у лікарні

Райсуд на Рівненщині виніс вирок винуватцю смертельної ДТП, який втік з місця аварії. 30-річному Святославу Хомичу загрожувало до восьми років ув'язнення, але суд призначив йому лише три роки умовно, взявши до уваги його розкаяння та відшкодування збитків родичам загиблого.

Святослав Хомич, якому на той момент було 29 років, вчинив аварію 16 липня минулого року в селищі Володимирець. На перехресті обвинувачений, який був за кермом Toyota Land Cruiser, не надав перевагу в русі та допустив зіткнення з ВАЗ Lada Priora, за кермом якого був 39-річний місцевий мешканець.

Внаслідок зіткнення водій ВАЗ отримав важкі травми і наступного дня помер у реанімаційному відділенні. Натомість винуватець аварії покинув свій автомобіль та втік з місця. До поліції він прийшов лише через два дні після інциденту, 18 липня.

Свідки стверджували, що чоловік на момент вчинення ДТП був п'яний, оскільки незадовго до цього вживав алкоголь. Тож йому вручили підозру за ч.3 ст. 286-1 ККУ (п'яне водіння, що спричинило смерть).

Як йдеться у вироку Володимирецького райсуду, допитаний на засіданні Святослав Хомич визнав провину, але категорично заперечував, що перебував за кермом у стані сп'яніння. За його словами, того дня він відпочивав у компанії друзів біля ставка, однак алкоголю не пив.

«Як сталося ДТП, пояснити не може. Вийшовши з автомобіля, побачив, що люди витягують потерпілого з машини. Був шокований, злякався і покинув місце події. Був у батьків, а коли дізнався, що потерпілий помер, поїхав у поліцію і написав заяву, що скоїв ДТП», – наводять слова обвинуваченого у вироку.

Брат загиблого повідомив, що винуватець аварії виплатив йому збитки, тож претензій до нього він не має.

Зауважимо, що під час судового розляду двоє свідків, які раніше стверджували, що Святослав Хомич вживав алкоголь перед ДТП, змінили свої покази.

«Доказами факту перебування [обвинуваченого] в стані алкогольного сп'яніння, на думку сторони обвинувачення, є показання двох свідків, дані під час досудового розслідування і проведення слідчих експериментів. Однак в судовому засіданні вище вказані свідки ствердили, що неправильно зрозуміли запитання слідчого. [Обвинувачений] 16 липня був з ними біля ставка, однак спиртних напоїв не вживав», – йдеться у вироку.

Зважаючи на те, що Святослав Хомич проходив огляд на стан сп'яніння за два дні після вчинення аварії, то в крові у нього також не виявили алкоголю. Відтак, на думку судді Людмили Котик, обвинувачення за ч.3 ст. 286-1 ККУ (п'яне водіння) не знайшло свого підтвердження.

Вона визнала чоловіка винним у порушенні ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть) та ч.1 ст. 135 ККУ (залишення людини у небезпеці). Також вона постановила звільнити його від відбування покарання у тюрмі, обмежившись трьома роками іспитового терміну. За проведені під час розслідування експертизи він повинен заплатити 19 тис. грн.

Зауважимо, що вирок поки не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.