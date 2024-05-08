Володимир Воляник у 2020 році намагався стати мером Червонограда

Червоноградський міський суд визнав винним 50-річного підприємця Володимира Воляника у незаконному позбавлені волі людей, але звільнив від покарання через закінчення термінів давності. Однак обвинувачений має сплатити 60 тис. грн моральної компенсації трьом людям, яких він у 2016 році закрив у взуттєвому магазині. Володимир Воляник зробив це через конфлікт із власником крамниці.

Згідно з матеріалами справи, які опублікували у судовому реєстрі, обвинувачений зареєстрований як ФОП та є уродженцем села Боянець на Львівщині. Володимир Воляник мав конфлікт з одним із червоноградських підприємців, який орендував одне з нежитлових приміщень для продажу взуття. Обвинувачений прийшов до магазину 5 вересня 2016 року, приніс власний замок й зачинив зовнішню металеву решітку вхідних дверей. У той момент в магазині, крім власника бізнесу, були ще двоє людей. Володимир Воляник утримував їх у приміщенні приблизно півтори години й звільнив лише після приїзду поліції.

У суді обвинувачений не визнав провину й сказав, що прийшов до потерпілого поговорити, оскільки той не сплачував орендну плату. Магазин вирішив замкнути, бо бізнесмен нібито лаявся й ображав його й обвинувачений не хотів, щоб покупці потрапляли до крамниці. Володимир Воляник запевняв, що його ніхто не просив відчинити металеву решітку. Крім цього, обвинувачений сказав, що сам викликав поліцію, але коли та приїхала, то не міг згадати, де сховав ключ. Правоохоронці були змушені зламати замок. Однак одна жінок, яку зачинили в магазині, розповіла, що поліцію викликала вона, бо на той час була вагітною і хвилювалась за своє здоров'я. Потерпілий підприємець під час судових засідань розповів, що платив за оренду раз у місяць, однак 5 вересня 2016 року в них із Володимиром Воляником виник конфлікт.

Суддя Віталій Грабовський визнав Володимира Воляника винним у незаконному позбавленні волі людей (ч. 2 ст. 146 ККУ), але звільнив від відповідальності через закінчення термінів давності. Крім цього, обвинувачений має сплатити кожному з трьох потерпілих по 20 тис. грн. Вирок можна оскаржити у Львівському апеляційному суді.

Агітація Володимира Воляника, який 2020 року хотів стати мером Червонограда

Додамо, що Володимир Воляник займається гуртовою неспеціалізованою торгівлею. У 2020 році він та балотувався на посаду міського голови Червонограда. Крім цього, Володимир Воляник очолює червоноградську філію ГО «Ідея нації», яку створив львівський провокатор та антивакцинатор Остап Стахів.