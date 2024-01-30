Анжеліці Гуріній загрожує позбавлення волі на строк до 8 років

В Чернівцях працівники Служби безпеки України вручили підозру соратниці скандального Остапа Стахіва Анжеліці Гуріній. Жінку підозрюють у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення, рух або розташування Збройних Сил України, а також зніманні на відео військових об’єктів. Жительці Чернівців тепер загрожує до 8 років позбавлення волі.

Відому в Чернівцях провокаторку й учасницю руху Остапа Стахіва «Права людини» Анжелу Гуріну працівники СБУ затримали 22 серпня 2023 року. Того ж дня в її будинку правоохоронці провели санкціоновані обшуки. Відповідну постанову видав Шевченківський районний суд Чернівців. Про обшуки і затримання Анжеліки Гуріної також повідомив її цивільний чоловік Маркіз Благодатний та львівський псевдоактивіст Остап Стахів на своїх сторінках в соцмережах.

Через 5 місяців розслідування Анжеліці Гуріній повідомили про підозру. В коментарі ZAXID.NET речниця СБУ в Чернівецькій області Леся Федоренко підтвердила, що 30 січня слідчі управління вручили відповідні документи мешканці Чернівців.

Анжеліка Гуріна веде сторінки в соцмережах, де негативно висловлюється про військових

«Буковинка знімала, вела прямі трансляції і викладала в мережі розташування військових об’єктів. Під час воєнного стану оприлюднення такої інформації може призвести до ворожих ракетних ударів по зазначених локаціях», – зазначила Леся Федоренко.

Працівники СБУ повідомили Анжеліці Гуріній про підозру за ч. 2 ст. 114-2 КК України (Несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних Сил України, за можливості їх ідентифікації на місцевості). Жительці Чернівців загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Довідка:

Анжела Гуріна – відома в Чернівцях антивакцинаторка та активістка з антиукраїнськими поглядами. Вона активно виступала проти впровадження коронавірусних обмежень та заперечувала пандемію. Буковинка стала відомою після того, як у квітні 2021 року з приміщення власного магазину вигнала двох поліцейських, які прийшли перевіряти дотримання карантинних норм. Гуріна володіє магазином жіночого одягу в центрі Чернівців.