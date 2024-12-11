Жінку затримали в Чернівцях в серпні 2023 року

Учасницю руху скандального Остапа Стахіва «Права людини» з Чернівців Анжеліку Гуріну засудили до 5 років ув’язнення. Жінку підозрювали у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення Збройний сил України, а також вона неодноразово знімала на відео на свій телефон військові об’єкти.

Відому в Чернівцях провокаторку й учасницю руху Остапа Стахіва Анжелу Гуріну працівники СБУ затримали 22 серпня 2023 року. Того ж дня в її будинку правоохоронці провели обшуки. Відповідну постанову видав Шевченківський районний суд Чернівців. Про обшуки і затримання Анжеліки Гуріної також повідомив її цивільний чоловік Маркіз Благодатний та львівський псевдоактивіст Остап Стахів на своїх сторінках в соцмережах.

Після завершення досудового розслідування правоохоронці передали справу до суду. Працівники СБУ спільно з Департаментом стратегічних розслідувань встановили, що жінка знімала провокативні відео і публікувала їх у соцмережах.

«Крім того, під час одного зі своїх ефірів у соцмережі жінка публічно озвучила точну локацію розташування підрозділу ЗСУ, чим наразила військових на небезпеку», – повідомили в СБУ Буковини в середу, 11 грудня.

Обвинувачена в суді свою провину не визнала

Під час судового засідання обвинувачена свою провину не визнала. В Першотравневому районному суді Чернівців розглянули усі наведені докази і визнав Анжелу Гуріну винною за ч. 2 ст. 114-2 КК України, а саме в несанкціонованому поширенні інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ. Суд призначив їй 5 років ув’язнення. На вирок можна подати апеляційну скаргу.

Довідка:

Анжела Гуріна – відома в Чернівцях антивакцинаторка та активістка з антиукраїнськими поглядами. Вона активно виступала проти впровадження коронавірусних обмежень та заперечувала пандемію. Буковинка стала відомою після того, як у квітні 2021 року з приміщення власного магазину вигнала двох поліцейських, які прийшли перевіряти дотримання карантинних норм. Гуріна володіє магазином жіночого одягу в центрі Чернівців.