В помешканні затриманої працівники СБУ провели обшуки

В Чернівцях працівники СБУ затримали відому провокаторку і учасницю руху Остапа Стахіва «Права людини» Анжелу Гуріну. З власних джерел ZAXID.NET стало відомо, що Гуріну підозрюють у поширенні інформації про рух або розташування Збройних сил України, а в будинку буковинки 22 серпня провели санкціоновані обшуки. Відповідну постанову видав Шевченківський районний суд Чернівців.

Про обшуки в помешканні Анжели Гуріної також повідомив її цивільний чоловік Маркіз Благодатний. Він написав, що працівники СБУ прийшли до їхнього будинку о 7:30 у вівторок, 22 серпня. Після розмови з жінкою, її затримали. Водночас про цю подію також повідомив львівський псевдоактивіст Остап Стахів уночі 23 серпня.

Відомо, що Анжелу Гуріну звинувачують у правопорушенні за ч. 2 ст. 114-2 КК України. Це поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних Сил України, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану. Попередньо, вдалося встановити, що Анжела Гуріна вела трансляції прямих ефірів на свої сторінках в соціальних мережах поблизу військових частин та об'єктів, які розташовані в Чернівцях. Зараз слідчі СБУ встановлюють всі факти цього правопорушення. За скоєне жінка може бути засуджена до восьми років позбавлення волі.

Довідка:

Анжела Гуріна – відома в Чернівцях антивакцинаторка та активістка з антиукраїнськими поглядами. Вона активно виступала проти впровадження коронавірусних обмежень та заперечувала пандемію. Буковинка стала відомою після того, як у квітні 2021 року з приміщення власного магазину вигнала двох поліцейських, які прийшли перевіряти дотримання карантинних норм. Гуріна володіє магазином жіночого одягу в центрі Чернівців.