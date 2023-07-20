Львівський антивакцинатор проводить платні курси з «журналістики»

Підозрюваний у справі про повалення конституційного ладу в Україні, скандальний львівський псевдоактивіст і антивакцинатор Остап Стахів оголосив про відкриття «курсів журналістики» та видачу «посвідчень журналіста» після їх закінчення. Курси будуть платними, відбуватимуться онлайн і триватимуть 21 день. Після завершення курсу учасникам обіцяють видати посвідчення журналіста міжнародного зразка. У прес-службі СБУ у Львівській області розповіли ZAXID.NET, що стежать за діяльністю Стахіва, але не можуть притягти його до відповідальності за викладання. Сам Стахів не приховує, що курси проводить не для того, щоб його учасники могли працювати в медіа, а для «боротьби за свої права».

«Статус журналіста можна отримати в нас за однієї умови – пройти курс, виконати завдання. Вже один такий курс відбувся, але ще не та кількість людей, щоб діяти по Україні як спільнота журналістів. Треба провести кілька курсів, щоб люди могли бути журналістами-правозахисниками. Недостатньо бути правозахисником і не мати статус журналіста, бо є обмеженість. Коли ми об'єднані у відповідну спільноту, це як один плюс один дорівнює одинадцять, а десять плюс десять – сто. Ми світлячки. Об'єднуймося й освічуймо цю темряву», – говорить Остап Стахів.

Допис Остапа Стахіва, у якому він запрошує на свій курс

Зазначимо, у чаті попереднього курсу, який провів Остап Стахів, є понад 500 учасників. Псевдоактивіст обіцяє навчити робити відео, розслідування, писати запити за кілька хвилин та отримувати відповіді на майже всі питання. Стахів запевняє, що після завершення курсу триматиме контакт з учнями.

Щоб долучитися до «навчання» потрібно звернутися до Олега Герича, який називає себе відповідальним за адміністративний департамент проекту. ZAXID.NET вдалось дізнатися, що за попередньою реєстрацією курс коштував 2850 грн, а тепер – 7500 грн. Викладатиме «журналістику» особисто Остап Стахів. Наразі у чаті курсу є майже сто учасників.

«Для висвітлення деяких питань будуть експерти, деякий контент буде від мене. Вся інформація – це найефективніший набір технік перевірених на практиці: які дозволи для відкриваття кримінальних справ проти поліції, міської ради й всіх депутатів, військової частини та її керівництва, за підробку паспорта громадянина України проти видавника паспорта», – йдеться у повідомленні Олега Герича.

Він зазначає, що на час курсу діє «журналістський стан» і «журналістська адміністрація». Учасники зобов'язані відвідувати всі заняття Стахіва та виконувати домашні завдання.

«По закінченню курса всі учасники, що виконали завдання – отримують посвідчення журналіста міжнародного зразка. Участь можна брати також тим хто знаходиться за кордоном. Посвідчення буде вислано в любу країну», – повідомляє Олег Герич (правопис допису збережено. Варто зазначити, що дописи Стахіва і Герича, які називають себе викладачами журналістики, містять помилки).

Речниця Служби безпеки України у Львівській області Роксолана Яворська розповіла ZAXID.NET, що відомство не може притягнути Стахіва до відповідальності за створення курсів. «Наші оперативники відстежують діяльність Остапа Стахіва. Проте з точки зору правової діяльності й законодавства, він має ліцензію та володіє кількома ЗМІ. Ще раніше він відкрив свої ЗМІ, подав в Книжкову палату свої друковані матеріали. Після цього йому надали ліцензію. Проте зараз він є фігурантом кримінального провадження. Поки Стахів не засуджений, то має право як засновник робити ці курси. Тобто в правовому полі ми не можемо притягнути його до відповідальності», – каже Роксолана Яворська.

Медіаексперт Отар Довженко у коментарі ZAXID.NET розповів, що такі курси підривають довіру до журналістської спільноти.

«Подібні "курси" – профанація журналістської професії. Що більше буде псевдожурналістів із посвідченнями від Стахіва і йому подібних, то більше підстав для недовіри до медіа загалом у суспільства. Мене не дивує, що друг колаборанта Кирила Стремоусова Стахів продовжує його справу. Дивує, що правоохоронні органи впритул не бачать стремоусовщини в себе під носом», – зазначив Отар Довженко.

Додамо, що журналістські посвідчення потрібні, щоб медійники мали доступ до органів влади та можливість збирати інформацію, коли інші громадяни мають обмеження. Крім цього, власник прес-карти може носити для захисту травматичну зброю. Купівля чи продаж посвідчень порушує статтю 366 КК України про службове підроблення.

Зазначимо, що «адміністратор курсів» Олег Герич у своїх соцмережах називає себе журналістом та розповідає, як боротися із Центрами територіального комплектування (колишні військкомати). Водночас чоловік пише, що проходив службу у ЗСУ та публікує фото у військовій формі. Також Олег Герич критикує Декларацію про державний суверенітет.

Скриншоти публікацій Олега Герича

Активіст мешкає у місті Узин Білоцерківського району. 28 червня, на День Конституції України, він оголеним вийшов на пікет до міської ради й заявив про голодування. З собою мав плакат з написом «Я голодую проти наруги над Конституцією в місті Узин». За словами Олега Герича, він протестував проти знищення екології та свавілля правоохоронців.

Нагадаємо, що Остап Стахів є лідером антивакцинаторів в Україні. Він називає себе засновником руху «За права людини». Галицький райсуд Львова 18 листопада 2021 року арештував Остапа Стахіва на два місяці та призначив заставу у розмірі майже мільйона гривень через підозру у порушенні ч. 1, 2 ст. 109 ККУ (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади). Експертиза в психіатричній лікарні визнала підозрюваного осудним та психічно здоровим. Соратники антивакцинатора зібрали гроші на заставу впродовж десяти днів. Згодом суд пом'якшив запобіжний захід, а заставу перерахували на користь ЗСУ.

Підтримував Остапа Стахіва та приїжджав до Львова Кирило Стремоусов, який активно продавав прес-карти, а після окупації Херсона став «заступником голови» окупаційної адміністрації. Колаборант загинув 9 листопада 2022 року нібито в ДТП.

Наразі Остап Стахів продовжує записувати відео про антивакцинацію та поширювати теорії змов, хоч YouTube неодноразово блокував створені ним канали. Також Стахів раніше теж продавав журналістські посвідчення.