36-річний Остап Стахів уже провів у львівському СІЗО майже два тижні

Звинуваченому у намаганні повалити конституційний лад в України Остапу Стахіву зібрали 998,8 тис. грн, необхідні для сплати застави. Втім гроші ще не перерахували на рахунок суду і Стахів залишається у камері львівського СІЗО.

Нагадаємо, 18 листопада Галицький райсуд Львова арештував Остапа Стахіва на два місяці з можливістю внесення 998,8 тис. грн застави. Остапа Стахіва підозрюють у порушенні ч. 1, 2 ст. 109 ККУ (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади). 24 листопада Остап Стахів програв апеляцію у цій справі.

Після арешту Стахів заявив, що не вважає себе винним і не буде сплачувати заставу. Втім після програшу в апеляції прихильники Стахіва одразу оголосили про збір коштів на заставу.

Станом на 30 листопада однодумцям Стахіва вдалося зібрати необхідних 998,8 тис. грн. Про це повідомили у кількох чатах антивакцинаторів у Telegram та Viber. Також під час вчорашнього ефіру на проросійському телеканалі «ДНК» однодумці Стахіва з організації «Права людей» заявили, що сплатять заставу лише після згоди самого Стахіва.