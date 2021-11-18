36-річного Остапа Стахіва звинувачують у намаганні повалити конституційний лад та захопити державну владу

Галицький районний суд задовольнив клопотання прокурора і призначив підозрюваному у намаганні повалити конституційний лад в Україні Остапу Стахіву запобіжний захід у вигляді двох місяців арешту з можливістю внесення 998,8 тис. грн застави. Таке рішення виніс суддя Олег Юрків під час засідання в четвер, 18 листопада.

Судове засідання з обрання запобіжного заходу антивакцинатору Остапу Стахіву тривало більше чотирьох годин. Прокурор Георгій Зенін клопотав про арешт Стахів на 60 діб з можливістю внесення 998,8 тис. грн застави. Натомість і сам Стахів, і його адвокат Михайло Магарський виступили проти такого запобіжного заходу. Адвокат Стахіва наполягав на тому, що правоохоронці викрали його клієнта з лікарні на Закарпатті, куди він звернувся за допомогою медиків. Натомість слідчий надав суду довідку медиків про те, що стан здоров'я Остапа Стахіва дозволяє йому брати участь в судовому засіданні.

У суді сам Остап Стахів заперечив звинувачення у намаганні повалення конституційного ладу в Україні.

Під час розмови із журналістами Стахів заявив про те, що має родину у США та спілкується з Робертом-Френсісом Кеннеді-молодшим – одним із лідерів антивакцинаторського руху в Америці. Водночас він заперечив зв'язки з Росією.

Суддя Олег Юрків, який розглядав справу Стахіва, задовольнив клопотання прокурора і призначив Остапу Стахіву запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб з можливістю внесення 998,8 тис. грн застави. Якщо Стахів сплатить заставу, то він має негайно здати свій закордонний паспорт, не відлучатися зі Львова та повідомляти слідчого про зміну місця проживання чи роботи.

Одразу після завершення засідання суду Остап Стахів заявив, що подаватиме апеляцію.

Нагадаємо, що перше засідання у справі Остапа Стахіва мало відбутись 17 листопада. Втім адвокат Стахіва заявив, що його клієнт перебуває в лікарні у місті Свалява на Закарпатті і не може з'явитись на суд. Суддя Олег Юрків не зміг обрати Стахіву запобіжний захід без його присутності і дозволив правоохоронцям примусово привезти Стахіва на слухання 18 листопада, якщо це дозволять лікарі.

У Свалявській лікарні ZAXID.NET повідомили, що Остап Стахів скаржився на проблеми із серцем і заплатив 4 тис. грн за усі необхідні обстеження. Надати інформацію про результати обстеження головний лікар Василь Кошеля відмовився. Увечері 17 листопада працівники СБУ забрали Стахіва з лікарні, щоб примусово доставити на суд для обрання міри запобіжного заходу.

16 листопада Остапу Стахіву вручили підозру за ч.1, 2 ст. 109 ККУ (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади).