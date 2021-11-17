Суддя Олег Юрків зробив перерву у засіданні по Остапу стахіву до 18 листопада

Галицький районний суд Львова не зміг обрати антивакцинатору Остапу Стахіву міру запобіжного заходу у кримінальній справі про намагання повалити конституційний лад в Україні. Остап Стахів не прийшов на засідання суду, а його адвокат повідомив, що підозрюваний перебуває в лікарні на Закарпатті. Суд дозволив примусово доставити Стахіва на слухання, якщо медики не будуть проти. Лікарі повідомили ZAXID.NET, що Стахів скаржиться на проблеми з серцем, зараз він проходить обстеження.

У середу, 17 листопада, о 12:00 Галицький районний суд мав обрати міру запобіжного заходу для Остапа Стахіва. Під час судового засідання адвокат Стахіва заявив, що його клієнт перебування на лікуванні в Сваляві Закарпатської області.

Суддя Олег Юрків повідомив, що без присутності підозрюваного суд не може обрати йому запобіжний захід. Відтак судове засідання перенесли на 12:00 четверга, 18 листопада. Суд дозволив виконавчій службі примусово привести Стахіва на судове засідання лише у тому випадку, якщо лікарі дадуть висновок, що стан його здоров’я це дозволяє. В іншому випадку судове засідання знову перенесуть.

Водночас прокурор у кримінальному провадженні у справі Стахіва Георгій Зенін заявив журналістам, що нараз немає підтвердження, що Остап Стахів справді перебуває в лікарні у Сваляві.

«Достеменної інформації того, що він перебуває там, де каже сторона захисту, у нас немає. Інформація, яка представлена суду, не була належним чином завірена», – сказав прокурор.

Він також повідомив, що кримінальне провадження проти Стахіва відкрили 3 листопада. Після майже двох тижнів слідства 16 листопада йому повідомили підозру за ч.1,2 ст. 109 ККУ (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади).

Також 16 листопада в квартирі Остапа Стахіва у центрі Львова провели обшуки. Під час слідчих дій до помешкання Стахіва прийшла група його прихильників, які спочатку повідомили про замінування у його квартирі. А потім блокували доступ спецслужб до будинку. Після обшуків Остапа Стахіва забрали до міської лікарні швидкої допомоги у Львові, втім медики не знайшли підстав для госпіталізації і відпустили його. Куди попрямував Стахів після цього достеменно невідомо.

В.о. директора Свалявської міської лікарні Василь Кошеля підтвердив ZAXID.NET, що до них у середу, 17 листопада, в обід звернувся пацієнт 1985 року народження, він самостійно звернувся до лікарні.

«Це було самозвернення, цей пацієнт поступив до лікарні сьогодні в обід. У нього скарги на сердечні проблеми, наразі він перебуває на обстеженні», – зазначив Василь Кошеля.

Також він додав, що пацієнт офіційно оплатив послуги за тарифами лікарні – більше 4 тис. грн. На запитання, чи навідувалися до пацієнта правоохоронці, лікар зазначив, що «поки що ні, але запит є».