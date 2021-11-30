Остап Стахів не погодився із призначенням йому судово-психіартичної екпертизи

Галицький районний суд відправив Остапа Стахіва на примусово психіартичну експертизу у Львівську обласну психіатричну лікарню на вул. Кульпарківській на 30 днів. Відповідне рішення прийняв суддя Олег Юрків на закритому засіданні увечері вівторка, 30 листопада. Втім, прихильники Стахіва уже встигли внести заставу, тож його мають випустити з СІЗО на кілька днів, поки суд не розгляне його апеляцію на примусову психіатричну експертизу.

Судове засідання у справі Стахіва стартувало о 17:00. Спочатку адвокат Стахіва Михайло Магарський подав клопотання про зміну судді у цій справі. Це клопотання розглянув суддя Віталій Стрельбицький, який відмовився змінювати суддю. Таким чином усі рішення під час досудового розслідування у справі Стахіва продовжить приймати суддя Галицького райсуду Олег Юрків.

Отож суддя Юрків почав розгляд клопотання прокурора про призначення судово-психіатричної експертизи у справі Стахіва. Прокурор Георгій Зенін пояснив своє клопотання тим, що у слідство буде оголошувати обставини, «під час розгляду яких підозрюваний Остап Стахів може бути визнаний неосудним або обмежено осудним». Жодних подробиць цих обставин прокурор не розкрив. І Остап Стахів, і його адвокат виступили проти задоволення клопотання прокурора.

Також під час засідання адвокат Михайло Магарський повідомив про внесення 998,8 тис. грн застави. Остап Стахів заявив у суді, що не просив прихильників зібрати йому заставу і навіть не знав про збір коштів.

Квитанція про сплату застави за Остапа Стахіва

Сам Остап Стахів перед оголошенням рішення суду розповів журналістам, що перебуває у Львівському СІЗО в одиночній у камері №36. За його словами, гуляти його виводять одного, а коли ведуть коридором, то інших вязнів закривають у камерах. Він також поскаржився на цілодобове електичне освітлення і неякісну їжу.

Прокурор Георгій Зенін подав клопотання про проведення закритого засідання, і суддя Олег Юрків задовольнив його. Тож остаточне рішення суд приймав за закритими дверима.

Як стало відомо ZAXID.NET, суддя Олег Юрків задовольнив клопотання прокурора і відправив Стахіва на судово-психіатричну експертизу у Львівську обласну психіатричну лікарню на 30 днів. Втім адвокат Остапа Стахіва заявив, що уже завтра подасть апеляційну скаргу на цю ухвалу суду. У такому разі, Стахіва не зможуть відправити на експертизу до розгляду апеляційної скарги у суді.

Водночас відомо, що за Стахіва сплатили заставу, а це означає, що його більше не мають утримувати в СІЗО. Михайло Магарський заявив, що прихильники Стахіва будуть зустрічати його з СІЗО у середу зранку, 1 грудня.

Нагадаємо, 18 листопада Галицький райсуд Львова арештував Остапа Стахіва на два місяці з можливістю внесення 998,8 тис. грн застави. Остапа Стахіва підозрюють у порушенні ч. 1, 2 ст. 109 ККУ (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади). 24 листопада Остап Стахів програв апеляцію у цій справі.

Станом на 30 листопада прихильники Остапа Стахіва зібрали йому 998,8 тис. грн на заставу, але ще не сплатити її.