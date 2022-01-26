Остап Стахів провів 30 днів у львівській психлікарні

37-річного львів'янина Остапа Стахіва визнали повністю психічно здоровим. Такі результати судової психіатричної експертизи, яку провели наприкінці минулого року, ZAXID.NET підтвердили це в обласній прокуратурі.

Нагадаємо, Остап Стахів 30 днів перебував у Львівській обласній психіатричній лікарні, його випустили незадовго до Нового року. У середу, 26 січня, сайт Tvoemisto.tv з посиланням на речника Львівської обласної прокуратури повідомив, що судова експертиза визнала Стахіва психічно здоровим та цілком осудним.

Остапа Стахіва підозрюють у діях, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу чи захоплення державної влади. 18 листопада Стахіва суд арештував Стахіва до винесення вироку, однак згодом він вніс 998,8 тис. грн і тепер може перебувати на волі, однак не може покинути Україну.

У справі Остапа Стахіва ще триває слідство, справу планують передати до суду до кінця березня. За інкримінованими йому статтями Остапу Стахіву загрожує від 5 до 10 років тюрми.