36-річний Остап Стахів провів у львівській психлікарні місяць

36-річного лідера антивакцинаторського руху Остапа Стахіва виписали з Львівської обласної психіатричної лікарні, де він упродовж місяця перебував на експертизі. Цю інформацію ZAXID.NET підтвердили у прес-службі СБУ Львівщини.

Нагадаємо, Галицький районний суд відправив Остапа Стахіва на примусово психіатричну експертизу у Львівську обласну психіатричну лікарню 30 листопада. Стахів намагався оскаржити таке рішення суду, однак йому це не вдалося.

Остап Стахів провів у психіатричній лікарні місяць і в середу, 29 грудня, його відпустили додому, оскільки сплив термін проведення експертизи. Найближчим часом у лікарні має засідати спеціальна комісія, яка надасть висновок щодо психічного стану Остапа Стахіва.

Остапа Стахіва підозрюють у діях, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу чи захоплення державної влади. 18 листопада Стахіва суд арештував Стахіва до винесення вироку, однак 30 листопада він вніс 998,8 тис. грн і тепер може перебувати на волі, однак не може покинути Україну.