Остапа Стахіва привели на судове засіданням під конвоєм, під час слухання він заявив про голодування, втім досить жваво себе поводив

Львівський апеляційний суд відмовив підозрюваному у намаганні повалити конституційний лад в Україні 36-річному Остапу Стахіву в скасуванні арешту. Стахіва продовжать тримати у львівському СІЗО протягом двох місяців, якщо він не внесе 998,8 тис. грн. Відповідне рішення прийняв суддя Ігор Галапац під час засідання 24 листопада.

Апеляційний суд Львова розпочав розгляд оскарження арешту Остапа Стахіва о 17:00. Під стінами суду зібралось близько 20 прихильників Стахіва, які скандували «Свободу Стахіву».

Під Львівським апеляційний судом зібралось близько 20 людей на підтримку Стахіва

Апеляційну скаргу Остапа Стахіва розглядав суддя Ігор Галапац. Під час засідання суду адвокат Остапа Стахіва Михайло Магарський спочатку попросив суд змінили запобіжний захід Остапу Стахіву на домашній арешт, але потім попросив суд взагалі відпустити його. Він також заявив про погані умови утримання Остапа Стахіва і назвав їх «катуванням».

Сам Стахів у суді заявив, що СБУ досі його не допитала у кримінальній справі. Він також заявив, що спецслужбовці «виводили його у в лісі біля Сколе і намагались залякати». Також Стахів розповів, що його утримують у маленькій камері з протягом, погано годують і зачитав свою заяву в поліцію про порушення його прав у камері СІЗО. Стахів також розповів суду, що з 19 листопада розпочав голодування. Попри це на засіданні суду він доволі жваво поводився, активно виголошував промови.

Прокурор Георгій Зенін попросив клопотання адвоката Стахіва не задовольняти. Він наголосив на тому, що Стахіва підозрюють у злочинах, які стосуються повалення та зміни конституційного ладу в Україні. Прокурор запевнив суд, що Остап Стахів може переховуватись від слідства і нагадав, що Стахів не прийшов на перше судове засідання у своїй справі, бо переховувався в лікарні на Закарпатті.

Після судових дебатів суддя Ігор Галапац відмовив Остапу Стахіву у задоволенні апеляційної скарги і залишив чинним рішення першої інстанції. Отож Стахіва утримуватимуть під вартою до 16 січня 2022 року. Втім він може внести 998,8 тис. грн застави і вийти на свободу. Це рішення апеляційного суду вже неможливо оскаржити.

Після засідання суду і Стахів, і його адвокат відмовились коментувати рішення суду журналістам.

Нагадаємо, 18 листопада Галицький райсуд Львова арештував Остапа Стахіва на два місяці з можливістю внесення 998,8 тис. грн застави. Після суду він заявив, що не буде сплачувати заставу і подасть апеляцію. Остапа Стахіва підозрюють у порушенні ч. 1, 2 ст. 109 ККУ (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади).