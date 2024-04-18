TikTok заблокував акаунти Анатолія Шарія, Олександра Дубінського і Остапа Стахіва
Загалом під блокування потрапили 24 акаунти, що поширювали російську пропаганду
Суспільство — Юрій Братюк, 0 0
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TikTok-акаунти Шарія, Дубінського і Стахіва потрапили під блокування
TikTok заблокував частину облікових записів, що поширювали російську дезінформацію у соцмережі. Про це 18 квітня повідомив Центр протидії дезінформації.
Загалом під блокування потрапили 24 акаунти. Зокрема, під блокування потрапили:
- колишня ведуча «каналів Медведчука» Діана Панченко, яку підозрюють у держзраді;
- антивакцинатор Остап Стахів;
- народний депутат Олександр Дубінський, якому також оголосили підозру в держзраді;
- проросійський блогер Анатолій Шарій, проти якого теж відкрили справу про держзраду;
- блогер Мирослав Олешко.
Як зауважив голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин, серед облікових записів – «дійсно великі» сторінки з сотнями тисяч підписників. Раніше Центр оприлюднив список TikTok-каналів поширення ворожої пропаганди. Окрім вище вказаних заблокованих користувачів там були Ігор Мосійчук, Олег Царьов, Юрій Подоляка та інші.
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