TikTok-акаунти Шарія, Дубінського і Стахіва потрапили під блокування

TikTok заблокував частину облікових записів, що поширювали російську дезінформацію у соцмережі. Про це 18 квітня повідомив Центр протидії дезінформації.

Загалом під блокування потрапили 24 акаунти. Зокрема, під блокування потрапили:

колишня ведуча «каналів Медведчука» Діана Панченко, яку підозрюють у держзраді;

антивакцинатор Остап Стахів;

народний депутат Олександр Дубінський, якому також оголосили підозру в держзраді;

проросійський блогер Анатолій Шарій, проти якого теж відкрили справу про держзраду;

блогер Мирослав Олешко.

Як зауважив голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин, серед облікових записів – «дійсно великі» сторінки з сотнями тисяч підписників. Раніше Центр оприлюднив список TikTok-каналів поширення ворожої пропаганди. Окрім вище вказаних заблокованих користувачів там були Ігор Мосійчук, Олег Царьов, Юрій Подоляка та інші.