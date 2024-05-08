Поліція вивчає обставини ДТП

У середу, 8 травня, у Черкасах трапилася дорожньо-транспортна пригода за участі тролейбуса та автомобіля ДСНС. Внаслідок ДТП є постраждалі, розповіли у поліції Черкаської області.

Як розповіли у відомстві, ДТП трапилася на перехресті бульвару Шевченка та вулиці Небесної Сотні. Наразі правоохоронці, які встановлюють можливі причини аварії.

Як пише «Суспільне. Черкаси», тролейбус не загальмував і внаслідок зіткнення виїхав на тротуар, проїхавши по ньому майже квартал. На своєму шляху він зніс дорожні знаки та пошкодив світлофор.

«Внаслідок пригоди сталося перекидання пожежної автоцистерни, що слідувала на місце надзвичайної події. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Обставини ДТП з'ясовують правоохоронні органи», – розповіла речниця Головного управління ДСНС Черкаської області Ксенія Крутоус.

За словами керівника черкаської екстреної допомоги Ігоря Фесуна, попередньо відомо про чотирнадцятьох травмованих, серед яких є діти.

«Десять людей отримали травми, серед них троє дітей. Нічого критичного немає, травми у них легкі, можна сказати, тільки переляк. Наразі обстежують чотирьох працівників ДСНС», – розповів він.

Наразі на місці автопригоди працюють поліцейські, які встановлюють обставини аварії. Патрульні забезпечують регулювання дорожнього руху.