Смертельна ДТП сталася в Почаєві

На Тернопільщині водій молоковоза на смерть збив велосипедиста. Бригада швидкої допомоги госпіталізувала потерпілого в лікарню, однак там він помер. Смертельна ДТП сталася в Почаєві. Поліцейські встановлюють обставини аварії.

Аварія з потерпілими трапилася 7 травня близько 11:50 в Почаєві. На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група. Під час перевірки працівники поліції встановили, що водій автомобіля ГАЗ 3307 допустив наїзд на велосипедиста. За попередньою інформацією, 54-річний потерпілий потрапив під колеса вантажівки, здійснюючи маневр повороту ліворуч.

«Чоловіка бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала до лікарні, але врятувати життя велосипедисту не вдалося. Житель Почаєва від отриманих травм помер», – повідомили в поліції Тернопільщини в середу, 8 травня.

В обох учасників автопригоди взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил дорожнього руху, що призвели до смерті людини). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.