Від отриманих травм велосипедист помер у лікарні

Кременецький районний суд Тернопільської області визнав винним Анатолія Андріюка у смертельній ДТП з велосипедистом, але звільнив від покарання, призначивши йому два роки іспитового терміну. Аварія сталася 7 травня 2024 року у Почаєві. У вироку йдеться, що водій керував технічно справним автомобілем ГАЗ 3307, але не встиг зменшити швидкість й збив 54-річного чоловіка.

Згідно з матеріалами справи, водій молоковоза не встиг зменшити швидкість й наїхав на велосипедиста, коли той повертав перед ним на перехресті дороги. Внаслідок аварії потерпілий отримав відкриту черепно-мозкову травму, переломи та численні крововиливи. Через кілька годин після ДТП велосипедист помер в лікарні.

Під час судових засідань Анатолій Андріюк повністю визнав провину. Він розповів, що відшкодував сім'ї загиблого всі витрати та попросив пробачення. Крім цього, обвинувачений просив не позбавляти його права керувати транспортними засобами, оскільки він втратить роботу.

Суддя Валентина Мочальська визнала винним Анатолія Андріюка у порушенні правил дорожнього руху, які призвели до смерті потерпілого (ч. 2 ст. 286 ККУ), але звільнила від покарання, призначивши два роки випробувального терміну без позбавлення права керувати транспортом. Обвинувачений має сплатити понад 40 тис. грн за лікування велосипедиста та судові експертизи. Вирок можна оскаржити у Тернопільському апеляційному суді.