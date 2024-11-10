19-річний закарпатець виїхав на зустрічну смугу руху та на узбіччі дороги наїхав на 73-річного пішохода

Уранці неділі, 10 листопада, у селі Березинка Мукачівського району сталася смертельна аварія. Унаслідок наїзду автомобіля загинув пішохід, повідомили в поліції Закарпатської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, 19-річний житель села Зубівка Мукачівського району, керуючи автомобілем ВАЗ не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху та на узбіччі дороги наїхав на 73-річного пішохода. Від отриманих травм пенсіонер помер на місці події.

У поліції повідомили, що водій ВАЗ був тверезий. Правоохоронці з’ясували, що він керував автомобілем, не маючи водійського посвідчення.

Поліцейські затримали 19-річного закарпатця та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті потерпілого). У справі триває досудове розслідування.