Подія сталася біля Тячева у вересні 2022 року

Тячівський районний суд визнав винним місцевого мешканця Івана Гамора у порушенні правил дорожнього руху, що призвели до важких травм потерпілого. За наїзд на прикордонника на блокпості біля Тячева, водієві Mercedes-Benz Sprinter призначили рік умовного терміну. Також він має сплатити 200 тис. грн моральної компенсації працівнику ДПСУ.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 1 листопада, подія сталася у вересні 2022 року. Іван Гамор, не помітивши дорожніх знаків, на швидкості врізався у шлагбаум блокпоста. Шлагбаум відлетів в інспектора прикордонної служби і той отримав відкриту черепно-мозкову травму та численні рани голови.

Під час судового засідання Іван Гамор визнав свою вину і розповів, що того дня повертався з Чехії, куди щотижня возить людей, і зачепив блокпост, який раніше не стояв на цій ділянці траси Мукачево – Рогатин – Львів. Після цього він викликав поліцію та «швидку», яка відвезла потерпілого у лікарню.

Колега постраждалого прикордонника розповів суду, що перед постом ДПСУ були встановлені дорожні знаки «ведуться роботи», а також знак «40». Прикордонник зупиняв жезлом Mercedes обвинуваченого, однак той не побачив його.

Потерпілий попросив суд стягнути з обвинуваченого 200 тис. грн матеріальної шкоди, 300 тис. грн моральної шкоди та 15 тис грн. витрат за надання правової допомоги.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Віталій Чопик визнав Івана Гамора у порушенні правил дорожнього руху, що призвели до важких травм потерпілого і призначив йому 3 роки ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на рік умовного. Також закарпатець має сплатити 200 тис. грн моральної компенсації працівнику ДПСУ та 15 тис грн. витрат за надання правової допомоги.