Тячівський районний суд Закарпатської області виніс вирок учаснику бойових дій, який під час перевірки документів у прикордонній зоні погрожував вбити прикордонника ножем. Його судили за незаконне носіння холодної зброї та погрозу вбити працівника правоохоронного органу. Військового звільнили від тюремного ув’язнення, призначивши умовне покарання.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у жовтні, випадок трапився вночі 18 січня 2024 року поруч із контрольним постом «Тячів». Солдат Іван К. їхав за кермом авто Mercedes ML румунської реєстрації та під час зупинки у нього виник конфлікт із прикордонником. Військовий не хотів, щоб прикордонник перевіряв документи його пасажира, дістав мисливський ніж та погрожував йому вбивством. Його затримали правоохоронці.

Щодо військового Івана К. порушили кримінальні справи за незаконне носіння холодної зброї та погрозу вбити прикордонника. У суді обвинувачений визнав свою провину, просив його суворо не карати. Прикордонник на засідання суду не прийшов та надіслав заяву про розгляд справи без його присутності та вказав, що претензій до обвинуваченого не має.

Справу розглянула суддя Мар’яна Сойма, яка дослідила усі матеріали та докази, визнавши обвинуваченого винним у кримінальних правопорушеннях. Йому призначили два роки тюремного ув’язнення, але звільнили від відбування покарання з річним іспитовим терміном. Вирок ще можна оскаржити.