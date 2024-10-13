Тячівський районний суд Закарпатської області визнав старшого лейтенанта винним у порушенні правил несення прикордонної служби. Військовий заснув у кабінетів, через що затриманий ухилянт втік. За адмінправопорушення прикордоннику призначили штраф.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі у жовтні, випадок трапився вночі у вересні 2024 року. Старший лейтенант Микита П. охороняв кордон у прикордонному наряді, він перебував у кабінеті начальника відділення разом із затриманим на кордоні чоловіком. Військовий заснув і ухилянт втік з території військового містечка.

Щодо прикордонника склали адмінпротокол через порушення правил несення прикордонної служби. У суді військовий Микита П. визнав свою провину.

Справу розглянув суддя Віталій Чопик, який дослідив усі матеріали, визнавши Микиту П. винним у адмінправопорушенні, та оштрафував на 17 тис. грн. Постанову ще можна оскаржити.