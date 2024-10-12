Суд на Закарпатті став на сторону солдата та змусив військову частину звільнити його зі служби для догляду дитини з інвалідністю. Військова частина відмовила у задоволенні рапорту, вважаючи, що доглядати за дитиною може лише матір.

Як вказано у рішенні Закарпатського окружного адмінсуду, яке оприлюднили у судовому реєстрі, військовий, інспектор прикордонної служби із Закарпаття звернувся до суду із позовом до військової частини, яка відмовила йому у звільненні зі служби для догляду за дитиною з інвалідністю.

Представник військової частини повідомив суду свою позицію та заявив, що вихованням дитини з інвалідністю займається і її матір. «Наявність у дитини з інвалідністю законного представника забороняє звільняти з військової служби військовослужбовця», – вказано у відзиві на позовну заяву.

Адвокат військового вважає, що представник військової частини неправомірно застосував нову редакцію закону про військову службу від 18 травня 2024 року, а рапорт на звільнення її клієнт подав ще у березні 2024 року.

Справу розглянув суддя Руслан Ващилін, який дослідив усі докази та аргументи у цій справі. Суддя встановив, що до 18 травня 2024 року виховання неповнолітньої дитини з інвалідністю було підставою для звільнення з військової служби, при цього застережень щодо відсутності інших людей, які мають її доглядати, закон не містив. Саме ця норма діяла на момент подання рапорту військовим, тому він не мав доводити, що виховує дитину з інвалідністю самостійно.

Суддя визнав протиправним та скасував відмову військової частини звільнити прикордонника зі служби та зобов’язав прийняти відповідне рішення на підставі поданого у березні рапорту. Рішення суду ще можна оскаржити.