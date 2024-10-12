У Львові до суду звернулись двоє чоловіків зі скаргою на ТЦК, який відмовився розглядати заяви про надання відстрочок від призову під час мобілізації без їх особистої присутності. Суд встановив, що, надсилаючи документи поштою, чоловіки дотримались процедури подання заяв, та змусив ТЦК розглянути їх.

Як вказано у рішеннях Львівського окружного адмінсуду, які оприлюднені у судовому реєстрі у жовтні 2024 року, до суду звернулись двоє жителів Львівщини зі скаргами на ТЦК. У обох випадках вони подали документи для отримання відстрочки від призову під час мобілізації поштою (у них є треті групи інвалідності), але ТЦК їх не розглянув. У одному випадку, ТЦК вимагав особистої присутності чоловіка, а у іншому – військкомат не надав відповіді на лист та адвокатський запит. Позивачі не погодились із такими рішеннями і звернулись до суду.

У обох випадках представники ТЦК не скористалися правом надати свої позиції (відзив на позовну заяву). Справи розглянула суддя Уляна Братичак, яка дослідила матеріали та аргументи у цій справі. Вона встановила, що, згідно з законом, військовозобов’язані мають особисто повідомляти про зміну даних та надавати документи для отримання відстрочки від призову.

«Надсилаючи відповідну заяву поштою за своїм особистим підписом, позивачем дотримано процедуру особистого подання (направлення) документів, що підтверджують, на його думку, право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації», – вважає суддя.

У обох випадках суддя визнала протиправною бездіяльність ТЦК щодо не розгляду заяв про надання відстрочок та зобов’язала розглянути заяви позивачів по суті, прийнявши «обґрунтовані рішення».