Закарпатський окружний адміністративний суд задовольнив позов військовозобов’язаного та скасував висновок ВЛК про його придатність до військової служби. Суд встановив, що медики допустили порушення процедури при проведенні медичного огляду.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у жовтні 2024 року, до суду звернувся військовозобов’язаний чоловік, який цьогоріч у лютому пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК), яка визнала його придатним до військової служби. Чоловік не погодився із висновком медиків, вказуючи на порушення процедури огляду. Зокрема, він заявив, що йому не надали можливість долучити свою медичну картку та довідки про хронічні хвороби, а також медики не провели йому інших обстежень, які є необхідними після 40 років.

Суддя Наталія Маєцька дослідила надані документи та аргументи позивача. Вона переглянула дані його медичної картки та підтвердила, позивачу не зробили флюорографію, а також немає даних про вимірювання внутрішньоочного тиску, що є необхідним після 40 років. Суддя вважає, що у процедурі проведення огляду ВЛК допустила помилки, а висновок про придатність до військової служби підлягає скасуванню. Рішення суду ще можна оскаржити у апеляції.