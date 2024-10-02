Мешканець Львівщини у Львівському окружному адмінсуді визнав протиправним свій призов на військову службу під час мобілізації. Працівники ТЦК мобілізували його, не зважаючи на бронювання від працедавця. Призов позивача мають скасувати і повторно розглянути його заяву про надання відстрочки.

Як вказано у рішенні суду, яке оприлюднили у судовому реєстрі у вересні 2024 року, до суду звернувся 25-річний слюсар «Львівгазу», якого роботодавець у 2023 році забронював від призову під час мобілізації. Працівник пішов у ТЦК для уточнення військово-облікових даних та надання відстрочки, пройшов медичний огляд і його призвали на військову службу, попри те, що він надав необхідні документи для отримання відстрочки. Мешканець Львівщини вважає свій призов незаконним та хоче його скасувати, а також отримати відстрочку від мобілізації.

Представник ТЦК надав суду відзив на позовну заяву, у якому підтвердив, що військовозобов’язаний прийшов у військкомат для оновлення даних, надавши витяг про своє бронювання. Згідно з даним документом, йому надали відстрочку від призову на пів року, але у ТЦК помітили розбіжності у документах чоловіка (різні військово-облікові спеціальності) і заявили, що це унеможливлює його бронювання. Також представник ТЦК заявляв, що позивач самовільно залишив збірний пункт військовозобов’язаних після мобілізації.

Справу розглядала суддя Олена Крутько, яка дослідила усі матеріали та аргументи сторін. Суддя відхилила аргумент представника ТЦК про розбіжності у документах позивача (номерах ВОЗ) як підставу не надання йому відстрочки, оскільки позивач прийшов до ТЦК саме для уточнення даних.

«Суд констатує, що відповідач не розглянув у встановленому порядку документи позивача та не вирішив питання про наявність у нього права на відстрочку від мобілізації у спірний період. Натомість передчасно прийняв наказ про призов», – вказано у рішенні суду.

Суддя задовольнила позов мешканця Львівщини, визнала протиправним та скасувала наказ про його призов на військову службу та зобов’язала ТЦК розглянути заяву про надання йому відстрочки. Рішення ще можна оскаржити.

Нагадаємо,що раніше львів’янин у суді скасував висновок ВЛК про придатність до військової служби. Військовозобов’язаний не здавав необхідних аналізів та не проходив обстежень, але його визнали здоровим.