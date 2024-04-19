У селі Бучали у ДТП з легковиком загинув 12-річний хлопчик

У п’ятницю, 19 квітня, на Львівщині трапилась смертельна ДТП: автомобіль Audi збив 12-річного хлопчика на велосипеді. Від отриманих травм дитина померла на місці аварії. Про це повідомили у Нацполіції Львівщини.

Як попередньо встановили правоохоронці, близько 16:20 у селі Бучали Львівського району відбулося зіткнення між автомобілем Audi A4, яким керував 40-річний житель Львівського району, та велосипедистом, 12-річним місцевим мешканцем. Від отриманих внаслідок ДТП травм хлопчик загинув на місці події.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.