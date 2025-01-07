Від отриманих травм дитина померла на місці аварії

Городоцький райсуд Львівщини виніс вирок водію Audi А4, який на смерть збив 12-річного велосипедиста на пішохідному переході. Він відшкодував батькам загиблого моральну шкоду, також суд врахував, що обвинувачений є учасником бойових дій. Водія легковика звільнили від тюремного ув’язнення, замінивши його на іспитовий термін, та позбавили водійських прав на 3 роки.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у січні 2025 року, аварія сталась 19 квітня 2024 року у селі Бучали на Львівщині. Військовий з Львівщини Михайло Л. керував авто Audi А4, їхав зі швидкістю приблизно 90 км/год, був неуважним за кермом та не надав переваги у русі велосипедисту, який виїхав на нерегульований пішохідний перехід. Від отриманих травм 12-річний хлопчик загинув.

У суді обвинувачений визнав свою провину, зокрема, що допустив перевищення швидкості та не встиг вчасно зупинити авто. Батьки загиблого подали заяви про відшкодування моральної шкоди та відсутність майнових претензій до обвинуваченого, просили суворо його не карати.

Цю справу розглянула суддя Ольга Ференц, яка дослідила усі матеріали та дані про обвинуваченого. Зокрема, що він є учасником бойових дій, отримав бойове поранення під час служби у ЗСУ, сприяв розкриттю справи та відшкодував шкоду батькам загиблого. Суддя призначила Михайлу Л. 5 років тюрми, але звільнила від відбування покарання з трирічним іспитовим терміном, також йому заборонили протягом трьох років керувати транспортними засобами. Вирок ще можна оскаржити.