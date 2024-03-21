На в'їзді до Львова в ДТП потрапили близько 25 автомобілів
Рух Скнилівським мостом на вул. Городоцькій сильно ускладнений
У четвер вранці, 21 березня, на Скнилівському мості при в’їзді до Львова сталося три масштабні аварії за участі близько 25 автомобілів. У результаті є серйозні ускладнення в русі.
«На Скнилівскому мості сталося три ДТП, зіштовхнулося близько 25 транспортних засобів. Рух шляхопроводом здійснюється у реверсному режимі лише однією смугою з шести», – повідомила вранці патрульна поліція Львівщини.
У львівській мерії зазначили, що постраждалих внаслідок ДТП немає. Станом на 9:00 громадський транспорт відновив курсування, однак із затримкою.
Водіїв закликали зважати на погодні умови та дотримуватись ПДР. Вранці у Львові та області спостерігається густий туман видимістю 200-500 м. За даними синоптиків, 21-23 березня вночі та вранці на дорогах ожеледиця.