При в'їзді до Львова на мості на вул. Городоцькій три масштабні ДТП за участі 25 автомобілів

У четвер вранці, 21 березня, на Скнилівському мості при в’їзді до Львова сталося три масштабні аварії за участі близько 25 автомобілів. У результаті є серйозні ускладнення в русі.

«На Скнилівскому мості сталося три ДТП, зіштовхнулося близько 25 транспортних засобів. Рух шляхопроводом здійснюється у реверсному режимі лише однією смугою з шести», – повідомила вранці патрульна поліція Львівщини.

У львівській мерії зазначили, що постраждалих внаслідок ДТП немає. Станом на 9:00 громадський транспорт відновив курсування, однак із затримкою.

Водіїв закликали зважати на погодні умови та дотримуватись ПДР. Вранці у Львові та області спостерігається густий туман видимістю 200-500 м. За даними синоптиків, 21-23 березня вночі та вранці на дорогах ожеледиця.