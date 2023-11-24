В Audi внаслідок ДТП відлетіло колесо

Вранці 24 листопада у Львові на вул. Володимира Великого, 23 у ДТП потрапили кілька автомобілів. Аварія повністю заблокувала рух вулицею і спричинила затори на сусідніх в годину пік.

За попередньою інформацією, яка надійшла до патрульної поліції о 08:50, у ДТП потрапили п’ять автомобілів, однак вже на місці поліцейські з’ясували, що це дві окремі ДТП, що сталися поруч.

«Перша ДТП між Fiat і тролейбусом. Вони роз’їхалися ще до приїзду поліції. Учасниками другої ДТП є три транспортні засоби – Audi, Chevrolet і вантажний МАН. В однієї машини відлетіло колесо», – повідомили ZAXID.NET у прес-службі патрульної поліції Львова.

Внаслідок аварії постраждалих немає. Найбільш пошкоджену машину – Audi, в якої відлетіло колесо, – має забрати евакуатор.

У поліції наголосили, що у цьому районі сильні затори, водіїв просять оминати ближні вулиці.