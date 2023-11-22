Аварія трапилась вранці 22 листопада у селі Воля Бартатівська, що під Львовом

Вранці у середу, 22 листопада, під Львовом трапилась аварія, унаслідок якої постраждали четверо людей, зокрема 2-річна дитина. Одну з постраждалих діставали із понівеченого авто рятувальники, які й повідомили про цю ДТП.

Як вказано у повідомленні ДСНС Львівщини, аварія трапилась 22 листопада приблизно о 08:30 у селі Воля Бартатівська, що під Львовом. Відбулось зіткнення двох легкових авто BMW та Toyota. На місце викликали рятувальників, оскільки 25-річну пасажирку BMW затисло у понівеченому авто.

За даними рятувальників, у цій аварії постраждали четверо людей, зокрема 2-річна дитина. Двох потерпілих госпіталізували до лікарні: у 25-річної пасажирки BMW травми поперекового відділу хребта, а у 53-річної пасажирки другого авто травми середнього ступеня важкості. 27- річному водію BMW та його неповнолітньому пасажиру медики надали допомогу на місці.

До ліквідації наслідків аварії залучили 13 рятувальників. Обставини та причини події з’ясовують правоохоронці.