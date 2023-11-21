Аварія трапилась 20 листопада на перехресті вулиць Тролейбусна та Наукова у Львові

У понеділок, 20 листопада, на перехресті вулиць Наукова та Тролейбусна у Львові трапилась смертельна ДТП – львів’янин збив 22-річного одесита, який переходив дорогу по регульованому пішохідному переходу.

Як вказано у повідомленні Нацполіції Львівщини, аварія трапилась 20 листопада близько 23:50 на перехресті вулиць Тролейбусна та Наукова у Львові. 22-річний львів’янин їхав за кермом авто Ford Focus та збив чоловіка на регульованому пішохідному переході. Від отриманих травм 22-річний житель Одеси помер дорогою до лікарні.

Львів’янин збив одесита, який переходив дорогу по регульованому пішохідному переходу

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.