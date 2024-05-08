«Укренерго» вимушене обмежити електропостачання для промисловості та бізнесу з 18:00 до 23:00. Як повідомили у відомстві у середу, 8 травня, обсяг обмежень буде розподілений рівномірно між всіма регіонами.

Причина обмежень – дефіцит електроенергії після масованої атаки російської атаки на енергетичні об’єкти.

У відомстві зазначили, що у випадку росту споживання електрики ввечері – аварійні відключення світла можуть застосувати і до побутових споживачів по всій Україні.

Нагадаємо, що раніше сьогодні «Укренерго» попередило про можливі відключення електроенергії по всій Україні. Це сталося після того, у ніч на 8 травня 2024 року росіяни завдали комбінованого удару по Україні ракетами різних типів та ударними БпЛА. Загалом ворог застосував 76 засобів повітряного нападу – 55 ракет та 21 ударний безпілотник. Від удару постраждали енергетичні об’єкти у Львівській, Вінницькій, Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Івано-Франківській областях.