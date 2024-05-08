Нова ректорка Українського вільного університету Лариса Дідковська

Ректоркою Українського вільного університету, що у Мюнхені, обрали відому психологиню та психотерапевтку, доцентку кафедри психології ЛНУ імені Івана Франка Ларису Дідковську.

Як розповіли у Львівському університеті імені Івана Франка, 27 квітня 2024 року відбулися вибори ректора Українського вільного університету у Мюнхені. Вибори пройшли на базі сертифікованої онлайн-платформи для голосувань POLYAS, явка становила 63%. На посаду ректора претендували деканка філософського факультету Українського вільного університету, доцентка кафедри психології ЛНУ імені Івана Франка Лариса Дідковська і завідувачка кафедри мистецтвознавства імені Вадима Кіпи Аделіна Єфименко.

«За результатами виборів, 62% голосів виборці віддали за Ларису Дідковську. Після закінчення п’ятиденного терміну опрацювання можливих скарг виборча комісія Українського вільного університету на своєму засіданні 6 травня 2024 року визнала вибори дійсними і затвердила їхні результати», – йдеться в повідомленні університету.

Лариса Дідковська – кандидатка психологічних наук, є авторкою підручника «Основи психосоматики», а також трьох книжок серії «Азбука психологічних знань». Вона очолює Асоціацію гештальт-терапії в Україні та секцію гештальт-терапії Української спілки психотерапевтів.

Український вільний університет заснований у 1921 році. Він є одним із найстаріших приватних навчальних закладів Німеччини, а також єдиним у світі вищим навчальним закладом поза межами України з українською мовою навчання.