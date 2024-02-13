Інститут фізичної оптики працює на вул. Драгоманова, 23 у Львові

Інститут фізичної оптики імені Ореста Влоха приєднали до Львівського університету імені Івана Франка. Це та інші рішення для модернізації вишів та наукових установ у вівторок, 13 лютого, ухвалив уряд, повідомляє міністр освіти та науки Оксен Лісовий.

Окрім оптимізації роботи львівських закладів, є зміни і у Харкові та Києві. Українську інженерно-педагогічну академію приєднають до ХНУ імені Каразіна, а київський Науково-дослідний інститут українознавства – до КНУ імені Тараса Шевченка.

За інформацією міністра, таке об’єднання наукових установ із закладами вищої освіти створить більше можливостей для розвитку наукового потенціалу, посилить зусилля і ресурси наукових досліджень та інноваційних проектів.

Досі львівський Інститут фізичної оптики та Науково-дослідний інститут українознавства у Києві напряму підпорядковувалися МОН.

«Рішення про приєднання обумовлені ще й тим, що безпосереднє управління науковими установами є непритаманною для МОН функцією. У безпосередньому підпорядкуванні міністерства мають бути установи, робота яких впливає на формування державної політики, як-от Інститут освітньої аналітики. Інші установи матимуть більше простору для розвитку науки в межах університетів», – пояснив міністр.

Нагадаємо, Інститут фізичної оптики імені Ореста Влоха створили у Львові у 1992 році на вул. Драгоманова, 23 на основі існуючої школи з параметричної оптики. Інститут займався науковими дослідженнями з електрооптики, кристалооптики і оптики фазових переходів. Науковці досліджували градієнтні оптичні ефекти і оптику неспіврозмірних структур, методи оптичних вимірювань та оптичні принципи запису і передачі інформації. Для розширення цих досліджень у Львівському університеті створили спеціальність «оптичні і оптоелектронні системи» та спеціальне конструкторське бюро «Модулятор». Першим директором Інституту до 2009 року був Орест Влох, чиїм іменем згодом назвали наукову установу. Він відкрив явище електрогірації в кристалах і низку нових оптичних ефектів.