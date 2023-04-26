У Новояворівську на Львівщині відкрили освітньо-реабілітаційний центр науки «Кристал’НЯ» для дітей, які постраждали від війни. Його засновниками є харків’яни Вікторія Круглова та Сергій Биченко, які переїхали на Львівщину на початку війни і мають великий досвід такої освітньо-наукової діяльності.

У центрі школярів знайомлять з науковими процесами, фізичними, хімічними явищами, розповідають цікаві факти, а ще, пояснюють засновники, наукотерапія є ще одним методом реабілітації дітей, які травмовані воєнними подіями. ZAXID.NET розповідає про роботу центру.

«Всі ці експонати можуть заспокоювати дітей»

Вікторія Круглова п’ять років очолювала у Харкові великий Центр науки «ЛандауЦентр» при національному університеті імені Каразіна. У ньому проводили шкільні уроки, щоб поєднати цікаві знання з матеріалом навчальної програми і візуалізувати навчання через експонати та обговорення. Окрім того, жінка презентувала в різних регіонах України проект «Мандрівна наука», щоб показати можливості освіти і науки дещо по-іншому.

Вікторія Круглова має досвід спікування з дітьми (фото із Facebook Вікторії Круглової)

«Минулого березня, як тільки ми приїхали сюди, відразу прийшли в міськраду запитати, чи можемо проводити заняття з дітьми ВПО у гуртожитку. Коли ми почали працювати з дітками, там була теорія, ми все обговорювали, а потім займалися наукотворчістю. Чотирирічні хлопчики зацікавились геологією, з пластиліну робили мінерали», – пригадує Вікторія.

Потім у палаці культури «Кристал», який є культурно-волонтерським хабом 30-тисячного Новояворівська, облаштували простір, який харків’янам місто надало безкоштовно. Частину експонатів для вже нового Центру науки «Кристал’НЯ» перевезли з Харкова. Там їх зберігали в гаражі, вони дивом вціліли після прильоту у сусіднє приміщення. «Новою поштою» їх переслали в Новояворівськ, решту експонатів зібрали вже тут. Подружжя виграло невеликий грант «Нова Ukraine», за кошти якого зробили таблички, купили меблі.

Освітньо-реабілітаційний центр науки «Кристал’НЯ» (фото ZAXID.NET)

Засновники центру хочуть не просто популяризувати науку, а й пропагувати наукотворчість і наукотерапію. Вікторія зазначає, що зараз це хороший приклад, як згуртуватися, як говорити, як ділитися чимось і не закриватися в собі, бо багатьом дітям треба виговорити свою травму. І наукотерапія допоможе вивільнити емоції не гірше, ніж розмовні клуби чи психологічні практики.

«"ЛандауЦентр" у Харкові відкрили у 2014 році, тоді дуже багато людей приїхало з Донецької і Луганської області. Один хлопчик з Єнакієвого, який приїхав з тіткою, приходив до нас у Центр і просиджував біля хвильового маятника годинами. Просто сидів і дивився, він знаходив там якусь розраду. Я зрозуміла, що всі ці експонати можуть якимось чином ретранслюватись, щоб заспокоювати дітей, або, навпаки, – давати можливість висловлюватись, щоб не тримати емоції в собі», – пригадує Вікторія Круглова.

Сергій Биченко розповідає дітям про астрономію (фото із Facebook Вікторії Круглової)

Харків’яни ще з 2014 року готувались до потенційних небезпек, мали зібрані речі і заправлене пальним авто. Весь великий багаж напрацювань інтелектуального доробку «ЛандауЦентру» скопіювали на маленький диск. І вже тут, на заході країни, з перших днів працюють з дітьми.

«Нестандартне мислення дає можливість побачити світ інакшим»

Вікторія Круглова пояснює, що дітей знайомлять з різними науками на перетині різних галузей.

«Експонат "Колючий стілець" – це фізика. Але ми не розказуємо відразу, як в підручниках, що це перерозподіл ваги, а моделюємо якісь життєві ситуації. Діти згадують свій досвід, і тема розмови з однієї наукової теми переходить в іншу. Наприклад, якщо босим бігати по траві, можна наступити на колючий цвях і поранитися. Обговорюємо, чому одним цвяхом можна проколоти шкіру, а багатьма – ні. А далі діти самі згадують, що на цвяху можуть бути мікроби. Тут ми вже переходимо до біології», – пояснює концепцію роботи засновниця Центру науки.

Експонат «Колючий стілець» (фото із Facebook Вікторії Круглової)

Принцип роботи маятника Максвела, який демонструє перетворення потенціальної енергії в кінетичну, пояснюють через іграшку йо-йо. Діти усвідомлюють, що тримають наукові іграшки в руках з маленьких років, але не знають цього. Наука ось тут, поруч, її можна тримати в руках.

«Ми розповідаємо дітям, що наука скрізь і всередині нас. Навіть іграшки, з якими вони гралися в дитинстві, деякі з них є справжніми науковими експонатами. Але крім абстрактної назви Made in China ми, на жаль, нічого про них не знаємо. Тому ми намагаємося підтримати освіту через науку, експерименти. Особливо в контексті Нової української школи, яка впроваджується вже 5 років», – зазначає Вікторія.

Вікторія Круглова демонструє іграшкові мікроби (фото із Facebook Вікторії Круглової)

Обов’язковою зоною в освітньо-реабілітаційному Центрі науки є інклюзивна зона. Її мета – показати людям, що ми всі рівні, але всі різні. «Я розповідаю дітям, що сьогодні в Харкові близько 400 дітей, які ще вчора бігали, як і всі, опинилися на інвалідних візочках внаслідок обстрілів. На жаль, через війну таких людей буде більше. Так, у нас не пристосована інфраструктура для візочків. Але це не означає, що треба бігти до людини у візку, хапати її і тягнути кудись. Можна лише запропонувати, запитати: вам потрібна допомога?», – каже засновниця центру.

Виховання гуманності і толерантності – важливі складові освіти (фото ZAXID.NET)

НУШ і цікаві підручники

Ще одним способом популяризації науки для Вікторії є Youtube «Діалоги Pro», де вона публікує інтерв’ю з науковцями, освітянами. За її словами, всі вони говорять про те саме: нам потрібні майданчики, де об’єднається все – смисл життя, побут, наші комплекси, як в цьому всьому розібратись з позиції науки. Ставимо питання, як вижити, – фізика виживання, хімія виживання.

Крім популяризації науки, Вікторія також очолює відділ біології і хімії у найбільшому видавництві навчальної літератури «Ранок», яке готує посібники, підручники, робочі зошити для Нової української школи. І коли учні приходять з вчителями у цей Центр науки, вони розуміють, що це майданчик, де НУШ найкраще впроваджується через доторк до науки, різноманітні смисли, які тут обговорюють: навіщо потрібна математика, чому треба більше знати про будову людини. Тут проводять дискусії.

Вікторія працює також над навчальною літературою (фото із Facebook Вікторії Круглової)

«Ми працюємо над оновленням освіти для того, щоб школа не була тим, що дітям не подобається. Я би хотіла, щоб діти в школу приходили саме з розумінням: ми тут отримуємо те, що допоможе нам жити. І щоб саме це транслювалось через батьківство. Тому робота НУШ – з учнівством, учительством та батьківством», – пояснює тренерка НУШ.

Якщо реформа НУШ буде розвиватися далі, як це заявлено новим міністром, Вікторія Круглова мріє зайнятися створенням освітньо-наукових хабів для роботи з вчителями, авторами підручників.

У Новояворівську Центр науки працює з учнями шкіл, тут у будні проводять різноманітні шкільні екскурсії. Жінка каже, що діти серйозно ставляться до практичних занять, а коли вони експериментують, працівники центру працюють з учителями.

Заняття з дітьми проводять у невимушеній атмосфері (фото із Facebook Вікторії Круглової)

У суботу проводять заняття для школярів НУШ 1-5 класів. Діти сідають на підлогу і на проекторі оглядають цікаві відео. Вони з власної ініціативи приводять молодших братиків і сестричок, своїх друзів, щоб змалечку їх зацікавити наукою.

Цей осередок науки з часом може перерости в серйозний регіональний навчальний проект. А поки що запланована презентація для школярів Яворова і Івано-Франкового, а також його засновники хочуть започаткувати співпрацю з львівським Музеєм науки.