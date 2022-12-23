У неділю, 25 грудня, у Львові відкриють унікальний для України Музей науки. Його власник Роман Санін закупив за кордоном близько 90 різноманітних експонатів, які інтерактивно і цікаво будуть пояснювати дітям явища природи та закони фізики. ZAXID.NET відвідав музей напередодні відкриття і розповідає, що цікавого там підготували для відвідувачів.

Двоповерхова будівля музею спеціально збудована для цієї функції, має ліфт для маломобільних людей. Внизу – каса, продаж сувенірів та кав’ярня, де зможуть відпочити батьки.

На другому поверсі площа поділена на тематичні зони – повітря, вода, швидкість, електрика, оптика, акустика, роботи, VR. Додатково готується лабораторія.

До прикладу, у секції води можна самостійно зробити вир, бульбашки різної густини, пару, хвилі. За допомогою мультимедійних бордів вивчати бактерії, осад.

Зона акустики схожа на студію звукозапису. Вона містить музичні інструменти. Там можна відтворити ехолокацію кажана та побачити силу свого голосу у вигляді діаграми на екрані.

У зоні швидкості є машина з Формули-1 та піт-стоп, де діти спробують на швидкість замінити колеса. А в іншій зоні – цілий вагон трамвая. Там теж можна поклацати на пульті.

Зона Формули-1 та піт-стоп

В інтерактивній частині аватар повторює на екрані рухи людини. А за допомогою VR окулярів можна вирушити у віртуальну подорож, наприклад, піднятися на Еверест чи помандрувати Амазонкою. Загалом там є 40 варіантів на вибір.

У секції з роботами можна поспілкуватися з RoboThespian. Він має багато програм, мов на вибір (англійська, польська, німецька, української, на жаль, немає), він відповідає на питання, виконує завдання заспівати пісню чи станцювати. Обличчя робота заливається рум’янцем, а в очах блимають сердечка. Також там є роборука KUKA, якою збирають машини та інші прилади на промислових підприємствах.

Є в музеї зона для виховання гуманності і толерантності: здорові діти можуть сісти в інвалідний візок і подолати на ньому перешкоди. Також вони спробують видобувати воду, як це роблять їхні однолітки в Африці.

Увесь простір музею заповнений маятниками, моделями, апаратами – такий собі космічний корабель, подорож у майбутнє. Моделі міняють стан, форму, положення. На кожному кроці можна самостійно виробити магнітне поле, торнадо, сніжинки. Відчути ураган на собі, управляти вітровою електростанцією, відправити пневматичні повітряні доставки між містами України і спостерігати, як їх «доставляють» по трубах.

Цікавий експонат – трансформатор Тесла. Електрична шафа з розрядом, якого можна буде торкнутися спеціальною рукавицею. Відчуй себе Тором з «Месників».

Трансформатор Тесла

У музеї до відкриття не встигли обладнати зону оптики, вона з’явиться пізніше. Також приблизно через місяць там буде лабораторія для хімічних дослідів та експериментів. І як вишенька на тортик: у музеї встановлять зменшену модель «русского воєнного корабля» з пробоїнами, яку українські діти будуть топити.

Принцип роботи кожного експонату пояснюватимуть інформаційні таблички. Також власник музею Роман Санін має намір співпрацювати зі школами, які зможуть наглядно візуалізувати уроки фізики.

«Мені казали, шо я божевільний, бо таке роблю в час війни. Ну але вони [росіяни] руйнують, а ми будуємо», – впевнений у своїх правильних намірах власник музею Роман Санін.

Фасад Музею науки на вул. Стрийській, 200а

Час, місце, вартість

Коли. Музей запрацює у неділю, 25 грудня. Час роботи: щодня з 9:00 до 20:00.

Де. Музей збудували на перехресті магістральних вулиць Стрийська-Наукова. Його адреса: вул. Стрийська, 200а. Поруч озеро, ресторан, супермаркет, де можна продовжити сімейний відпочинок.

Скільки. Квитки – 350 грн для всіх відвідувачів ростом вище 90 см. Малі діти і люди з інвалідністю заходять у музей безкоштовно. Квитки можна буде купити, як в кінотеатр, – онлайн і на певну годину, щоб уникнути скупчення і черг.

Форс-мажори. Перебої зі світлом для музею не страшні – заклад має потужний генератор, але при повітряній тривозі, за правилами безпеки, відвідувачі будуть змушені покинути приміщення. Неподалік музею є велике бомбосховище. Після відбою вони зможуть повернутися і продовжити огляд експонатів, незалежно від вказаного у квитку часу візиту.

Детальнішу інформацію та контакти музею ви зможете знайти на сайті.

Усі фото ZAXID.NET надали в Музеї науки