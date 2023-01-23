Крейсер можна затопити, а потім підняти на поверхню, щоб повторити цю дію знову

У Музеї науки, що нещодавно відкрили у Львові, з’явився новий експонат. Це зменшена модель російського крейсера «Москва», який успішно потопили ЗСУ. Зараз відвідувачі музею мають таку ж нагоду – судно має пробоїни і його можна легко пустити на дно.

Директор музею Роман Санін розповів ZAXID.NET, що експонат користується великою популярністю. Його розробили в Києві. Одна фірма зробила акваріум, інша – 3D макет. Для його створення знайшли в інтернеті точну модель, за нею зробили макет, додали пробоїни, щоб було цікавіше.

«Це, так би мовити, патріотична річ, з однієї сторони. З іншої, показує, як занурюється будь-який корабель під воду, наповняються трюми і він тоне», – пояснив Роман Санін.

Для того, щоб затопити вороже судно, є чотири кнопки. Спочатку двома треба заповнити трюми водою, а двома іншими воду відкачують і він вспливає на поверхню. Так ним можна керувати вниз-вверх.

Нагадаємо, Музей науки відкрили 25 грудня. Там є майже 100 різноманітних експонатів, які поділені на тематичні зони – повітря, вода, швидкість, електрика, оптика, акустика, роботи, VR.

Ракетний крейсер «Москва» збудували на Миколаївському суднобудівному заводі. Військове судно було на озброєнні армії Російської Федерації. У 2022 році, після повномасштабного вторгнення, його застосували для обстрілу регіонів України. Легендарна фраза про «русскій воєнний корабль» була адресована саме цьому крейсеру «Москва» і стала символом незламності українців і Збройних сил України. Згодом українські військові його затопили.