У Львові будують унікальний музей науки, який не має аналогів в Україні. Власники готують інтерактивну експозицію в ігровому форматі та хочуть розвіяти стереотипи, що наука та музей нудні. Відкриття заплановане на початок грудня цього року.

У новому приміщенні площею 2400 м2, яке збудують спеціально для музею, буде два поверхи. Автор проекту Роман Санін розповів ZAXID.NET, що на першому поверсі буде експозиція «Україна в мініатюрі» у масштабі 1:87. На великій площі будуть встановлені маленькі будиночки, фігурки, транспорт. Все буде рухоме, мінятиметься світло, що відтворить живе місто у малому форматі.

візуалізація музею

Другий поверх поділять на 9 тематичних зон: вода, повітря, акустика, електрика, оптика, наука, людина, формула, лабораторія. У них можна буде взаємодіяти з експонатами, самому досліджувати, експериментувати та розважатися. До прикладу, у відділі «Наука» можна буде поспілкуватися з роботом RoboThespian, якого привезли з Великої Британії. Він знає 19 мов, його програмують наперед. Гуманоїд рухається і спілкується як людина.

У зоні «Формула» відвідувачі зможуть поїздити треком в VR на точній копії спортивної машини Формули-1. Поруч – піт-стоп, де на швидкість можна позмагатися у заміні коліс. А також роздивитися точні деталі боліда і ознайомитися, як вони працюють.

У віртуальній реальності можна поїздити на копії машини з Формули-1

Власники музею мають амбітну ціль збудувати науковий центр за зразком варшавського «Коперника». Допомагати розвивати музей будуть українські науковці. З керівництвом Малої академії наук України вже є домовленість про співпрацю. Автори проекту хочуть здивувати відвідувачів і переконати, що наука цікава.

«"Наука" та "музей" – це два поняття, які беззаперечно навіюють нудьгу. Перше часто асоціюється з божевільними геніями, які не вилазять з книжок, щоб хоч трохи зрозуміти світ. А друге у нашій голові нагадує про нудні шкільні екскурсії та експонати, які роками припадають пилом. Ми ж об’єднали ці два поняття, щоб довести – у музеї можна розважитися ще й пізнати світ глибше, ширше та інтерактивніше», – так окреслюють концепцію музею автори проекту.

Музей науки будують на вул. Стрийській, 202а

Музей науки будують біля перехрестя двох магістральних вулиць Львова – Стрийської і Наукової – у мікрорайоні, де гарна зона відпочинку біля озера та зручний доїзд. Своїм сучасним фасадом з великими вікнами будівля виходитиме на вул. Стрийську. Для зручності і 100% втілення концепції власники продумали інфраструктуру: заклад матиме власну велику парковку, кафе, ліфт. Відкриття музею заплановане на 1 грудня.

З питаннями та пропозиціями до музею можна звертатись на сайт та на Facebook-сторінку.