Теодор Мацапула володіє італійською, іспанською і польською мовами

У середу, 8 травня, Папа Франциск призначив єпископом Мукачівської греко-католицької єпархії Теодора Мацапулу. Ніл Лущак, який очолював єпархію після смерті Мілана Шашіка, служитиме єпископом-помічником.

Як повідомили у Мукачівській греко-католицькій єпархії, до призначення єпископом Теодор Мацапула був синкелом у справах монашества. Священослужителю 42 роки, він є уродженцем села Крилос Івано-Франківської області. Має ступінь бакалавра гуманітарних наук у Прикарпатському національному університеті та володіє італійською, іспанською і польською мовами.

«Отець Теодор у 2013 року приїхав в Україну для служіння на Закарпатті. З 2013 по 2019 рік виконував уряд провінційного настоятеля Згромадження Воплоченого Слова в Україні. Бажаємо новому єпископу обильних дарів Святого Духа, який допомагатиме на нелегкій дорозі єпископського служіння», – зазначили у МГКЄ.

Нагадаємо, що після смерті Мілана Шашіка, який очолював МГКЄ з 2010 по 2020 рік, папа Франциск призначив апостольським адміністратором єпархії Ніла Лущака. Після призначення Теодора Мацапули він служитиме єпископом-помічником.