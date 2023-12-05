Відреставрований іконостас

В ужгородському Хрестовоздвиженському греко-католицькому кафедральному соборі завершилися реставраційні роботи, які тривали понад три роки. Пошукові та консерваційні процеси проводилися у рамках транскордонного проекту «Реставрація спільної історичної та культурної спадщини» у містах Ужгород та Кошице (Словаччина). Бюджет проекту склав 451 тис. євро.

Як розповів під час презентації 28 листопада менеджер проекту Євген Лукша, реставрацію іконостаса та стінопису в Ужгороді проводили 25 фахівців з Львівської національної академії мистецтв та Закарпатської академії мистецтв.

«Найбільшим викликом для реставраторів було звільнити іконостас від штучної позолоти, доповнити її втрачені частини. Найбільшу шкоду собору завдали кіптява від свічок та висоли на стінах», – відзначив Євген Лукша.

За словами доктора мистецтвознавства Михайла Приймича, під час реставрації в ужгородському Хрестовоздвиженському греко-католицькому кафедральному соборі вдалося відкрити розписи бічних престолів першої половини XVІІІ століття.

«Це цікава неочікувана річ, про яку нічого не знали. Особливо цінними стали відкриття на іконостасі: відкрите та відчищене первісне золото кінця XVІІІ століття, кількох кольорів, прекрасне різьблення. Ми повернули іконам їх первісний вигляд. Іконостас виглядає так, яким він був за Андрея Бачинського. На сьогодні ми можемо прослідкувати розвиток мистецтва з першої половини XVІІІ до закінчення ХХ століття, адже у соборі зберігається комплекс творів, що представляють художній спадок майстрів Франциска та Йогана Фехів, які працювали тут упродовж 1776—1781 рр., а також професійний іконопис Михайла Спалинського 1779 – 1781 років, який поєднує традиції східного іконопису та колористичну глибину барокового стилю» – зауважив Михайло Приймич.

Реставраційні роботи в ужгородському соборі коштували 13,5 млн грн. Загальний бюджет проекту – 451 тис. євро, з них 45 тис. євро надала Мукачівська греко-католицька єпархія.

Додамо, що Хрестовоздвиженський греко-католицький кафедральний собор в Ужгороді є пам’яткою архітектури національного значення та одним з найвпізнаваніших архітектурних символів міста. Збудований у 1646 році, він є однією з найбільш ранніх пам’яток барокового мистецтва в Україні. У храмі представлено комплекс настінного живопису відомих митців Андрія Тртіни, Фердинанда Видри та Йосипа Бокшая.