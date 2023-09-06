Аварію спричинив водій вантажівки, що перевозив цеглу

На перехресті у Рівному водій вантажівки КрАЗ спричинив ДТП за участі дев'яти автомобілів. Внаслідок аварії постраждалих немає. На винуватця ДТП склали адмінпротокол, який передбачає 850 грн штрафу.

Як повідомили ZAXID.NET у прес-службі патрульної поліції Рівненщини, аварія сталась близько 18:00 у вівторок, 5 вересня, на перехресті вулиць Захисників Маріуполя, Київській та Данила Галицького.

«Водій автомобіля КрАЗ з причепом, рухаючись по вулиці Київській, не вибрав безпечної швидкості руху та безпечного інтервалу і допустив зіткнення з Mercedes, після чого допустив зіткнення з авто Renault. Продовживши рух водій КрАЗу, здійснюючи поворот праворуч на вулицю Захисників Маріуполя, виїхав на зустрічну смугу руху дороги та допустив зіткнення з Ford», – зазначають у поліції.

Після цього водій продовжив рух та допустив лобове зіткнення з Volkswagen, який після цього по інерції в'їхав у автомобілі, що стояли позаду: Fiat, Skoda та Renault.

Внаслідок аварії усі вказані автомобілі зазнали механічних пошкоджень. На водія склали адмінпротокол за ст. 124 КУпАП (вчинення ДТП без потерпілих), який передбачає 850 грн штрафу.