У Рівному водій вантажівки спричинив аварію за участі 9 автомобілів
На водія склали адмінпротокол, який передбачає 850 грн штрафу
На перехресті у Рівному водій вантажівки КрАЗ спричинив ДТП за участі дев'яти автомобілів. Внаслідок аварії постраждалих немає. На винуватця ДТП склали адмінпротокол, який передбачає 850 грн штрафу.
Як повідомили ZAXID.NET у прес-службі патрульної поліції Рівненщини, аварія сталась близько 18:00 у вівторок, 5 вересня, на перехресті вулиць Захисників Маріуполя, Київській та Данила Галицького.
«Водій автомобіля КрАЗ з причепом, рухаючись по вулиці Київській, не вибрав безпечної швидкості руху та безпечного інтервалу і допустив зіткнення з Mercedes, після чого допустив зіткнення з авто Renault. Продовживши рух водій КрАЗу, здійснюючи поворот праворуч на вулицю Захисників Маріуполя, виїхав на зустрічну смугу руху дороги та допустив зіткнення з Ford», – зазначають у поліції.
Після цього водій продовжив рух та допустив лобове зіткнення з Volkswagen, який після цього по інерції в'їхав у автомобілі, що стояли позаду: Fiat, Skoda та Renault.
Внаслідок аварії усі вказані автомобілі зазнали механічних пошкоджень. На водія склали адмінпротокол за ст. 124 КУпАП (вчинення ДТП без потерпілих), який передбачає 850 грн штрафу.