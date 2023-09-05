Тракторист виїхав на тротуар і збив 16-річного пішохода

У Рівному тракторист збив 16-річного хлопця на тротуарі. Внаслідок ДТП юнак отримав важку черепно-мозкову травму, наразі він перебуває у реанімації. Водія трактора затримали правоохоронці та відправили у СІЗО.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, аварія сталась близько 10:40 у понеділок, 4 вересня, на вулиці Григорія Сковороди у Рівному. «61-річний житель Рівного, водій трактора із причепом, аби уникнути зіткнення із попутним автомобілем Volkswagen Passat, який здійснював маневр розвороту, виїхав на тротуар. Там він допустив наїзд на 16-річного пішохода та врізався у металевий паркан», – йдеться у повідомленні.

Внаслідок ДТП неповнолітнього хлопця госпіталізували у реанімацію, де попередньо діагностували політравму, важку черепно-мозкову травму, забій легень, переломи гомілки та стегна.

Водія трактора затримали. Попередньо відомо, що він був тверезий. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило важкі травми). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років тюрми.