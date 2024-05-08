Посольство Росії у Лондоні

Влада Великої Британії заявила, що висилає з країни аташе з питань оборони посольства Росії. Також британці мають намір позбавити деякі російські об’єкти дипломатичного статусу та обмежити термін дії російських дипломатичних віз, інформує Reuters.

Як заявив міністр внутрішніх справ Британії Джеймс Клеверлі, таке рішення є наслідком агресивної діяльності Росії не лише у Британії, а й по всій Європі.

«Ми вишлемо російського аташе з питань оборони, який є неоголошеним офіцером військової розвідки», – заявив він виступаючи у парламенті.

Також за словами Клеверлі, кілька об'єктів нерухомості, пов'язаних з Росією, позбавлять дипломатичного статусу у Великій Британії.

«Ми запроваджуємо нові обмеження на російські дипломатичні візи, включаючи обмеження тривалості часу, який російські дипломати можуть проводити у Великій Британії», – розповів він.

Клеверлі додав, що у відповідь на заходи Великої Британії очікує, що з боку уряду Росії звучатимуть «звинувачення у русофобії, теорії змови та істерія», але британський уряд «не буде обдурений».

«Наша відповідь буде рішучою і твердою. Ми маємо чітке послання Росії: припиніть цю незаконну війну, виведіть свої війська з України, припиніть цю шкідливу діяльність», – сказав міністр.

Своєю чергою речниця МЗС РФ Марія Захарова, коментуючи рішення Лондона вислати російського військового аташе, заявила пропагандистському агентству РІА «Новости», що «Москва підготує адекватну відповідь».

Зауважимо, що останнім часом російсько-британські відносини переживають кризу зокрема через підтримку, яку отримує від Сполученого Королівства Україна. В російському МЗС заявили раніше, що вважають Велику Британію «стороною конфлікту» і що Росія завдаватиме ударів по британських військовим об'єктам і техніці як в Україні, так і за її межами. Причиною такої заяви в МЗС назвали нещодавнє інтерв'ю глави британського МЗС Девіда Кемерона, в якому він сказав, що Україна може використати британську зброю для завдання ударів по території Росії.