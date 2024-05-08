Увʼязнених зможуть мобілізовувати після рішення суду про умовно дострокове звільнення від покарання

Загальний ресурс ув‘язнених, яких потенційно можуть мобілізувати до Сил оборони України, 15-20 тис. людей. Про це у середу, 8 травня, заявив голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія під час брифінгу в парламенті, інформує «Українська правда».

«15-20 тис. – це загальний ресурс, які можуть підпадати під відповідні критерії. Скільки з них підпишуть контракт, ми не знаємо, тому що це відбуватиметься за згодою сторін. Орієнтуємося, що це буде орієнтовно кілька тисяч людей», – заявив він.

За його словами, увʼязнених зможуть мобілізовувати після рішення суду про умовно дострокове звільнення від покарання.

Як повідомляв ZAXID.NET, Верховна Рада України раніше сьогодні ухвалила закон, який передбачає добровільну мобілізацію окремих категорій ув’язнених.

Згідно з ухваленим законом, до лав Сил оборони не можуть бути мобілізовані особи, які вчинили умисні вбивства, ґвалтівники, педофіли, засуджені за незаконне виробництво, придбання, розповсюдження або зберігання наркотиків, ті, хто вчинив злочини проти основ національної безпеки України, а також екс-посадовці. Для всіх інших, хто потенційно може бути мобілізований, діє однакова умова – до завершення терміну їх покарання має залишитися не більше трьох років.